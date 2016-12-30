CNN: Путин опозорил Обаму, а Трамп попал в затруднительное положение

Отказ Президента России зеркально ответить на предновогоднюю высылку российских дипломатов из США был непредсказуемым шагом

Вашингтон, , 20:09 — REGNUM Отказ Президента России Владимира Путина зеркально ответить на высылку российских дипломатов из США стал невероятным и непредсказуемым шагом, сообщает CNN.

По мнению обозревателя телеканала CNN Джилл Догерти, такого решения от российского президента никто не ожидал. Этот «поистине непредсказуемый» шаг американские СМИ расценивают как очередное проявление «стиля Путина — мастера непредсказуемых ходов».

Сообщается, что СМИ США уже ожидали общепринятых ответных шагов Москвы, однако заявление российского президента о совершенно противоположных намерениях смешало все планы.

По мнению обозревателей телеканалов, фактически Путин проигнорировал провокационные действия Обамы, опозорив его этим фактом и дав понять, что шаги его администрации уже неинтересны, так как Москва просто ждет вступления в должность следующего президента. Одновременно с этим, в неудобное положение попал и Дональд Трамп, которому придется преодолевать разруху в российско-американских отношениях.

Напомним, по решению Президента России Владимира Путина, российская сторона не будет применять общепринятых «зеркальных» мер в ответ на высылку 35 российских дипломатов и членов их семей из США. Москва не будет «создавать проблем» для дипломатов США. Их семьи смогут «пользоваться привычными для них местами отдыха в новогодние праздники».

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