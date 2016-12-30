Пятница, 30 Декабря 2016 года
20:52:46 МСК

CNN: Путин опозорил Обаму, а Трамп попал в затруднительное положение

Политика
Отказ Президента России зеркально ответить на предновогоднюю высылку российских дипломатов из США был непредсказуемым шагом
© ИА REGNUM

Вашингтон, 30 Декабря 2016, 20:09 — REGNUM  Отказ Президента России Владимира Путина зеркально ответить на высылку российских дипломатов из США стал невероятным и непредсказуемым шагом, сообщает CNN.

По мнению обозревателя телеканала CNN Джилл Догерти, такого решения от российского президента никто не ожидал. Этот «поистине непредсказуемый» шаг американские СМИ расценивают как очередное проявление «стиля Путина — мастера непредсказуемых ходов».

Сообщается, что СМИ США уже ожидали общепринятых ответных шагов Москвы, однако заявление российского президента о совершенно противоположных намерениях смешало все планы.

По мнению обозревателей телеканалов, фактически Путин проигнорировал провокационные действия Обамы, опозорив его этим фактом и дав понять, что шаги его администрации уже неинтересны, так как Москва просто ждет вступления в должность следующего президента. Одновременно с этим, в неудобное положение попал и Дональд Трамп, которому придется преодолевать разруху в российско-американских отношениях.

Напомним, по решению Президента России Владимира Путина, российская сторона не будет применять общепринятых «зеркальных» мер в ответ на высылку 35 российских дипломатов и членов их семей из США. Москва не будет «создавать проблем» для дипломатов США. Их семьи смогут «пользоваться привычными для них местами отдыха в новогодние праздники».

Читайте ранее в этом сюжете: Детей дипломатов США Путин пригласил в Кремль на новогодние праздники

Читайте развитие сюжета: Путин поздравил Обаму с наступающим Новым годом

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Санкции ЕС и США против России и контрсанкции
Главное сегодня
NB!
30.12.16
Денис ДворниковПоставки оружия Азербайджану превращаются в безумие
МоскваРоссия Нагорно-карабахский конфликт Политика
NB!
30.12.16
Елена ХаненковаИтоги 2016 года для США
ВашингтонСША Выборы в США Политика
NB!
30.12.16
Путина не будет: НТВ И РТР в Белоруссии традиционно «предпочли» Лукашенко
МинскБелоруссия Новый год Общество
NB!
30.12.16
Украина нервничает: «Газпром» ограничивает транзит за счет Opal
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
30.12.16
«В РФ переход на альтернативную энергетику может породить социальный хаос»
Санкт-ПетербургРоссия «Зеленая» энергетика Экономика
NB!
30.12.16
Радио REGNUM: второй выпуск за 30 декабря
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
30.12.16
Путин: новые антироссийские санкции США – это недружественный шаг Обамы
МоскваРоссия Санкции ЕС и США против России и контрсанкции Политика
NB!
30.12.16
Аналогов украинских ракет у России нет. Уже нет
КиевУкраина Антироссийская пропаганда на Украине Политика
NB!
30.12.16
Путин назвал провокационными действия администрации США
МоскваРоссия Санкции ЕС и США против России и контрсанкции Политика
NB!
30.12.16
«Дипломаты должны поддерживать работу своих СМИ в других странах»
ВоронежРоссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
30.12.16
Коррупционный скандал в Petroecuador. Заказное дело накануне выборов?
КитоЭквадор Выборы президента Эквадора-2017 Происшествия
NB!
30.12.16
Мадуро намерен подавлять беспорядки российским и китайским оружием
КаракасВенесуэла Импичмент президенту Венесуэлы Политика
NB!
30.12.16
СБУ внесла в черный список российского актера, сыгравшего роль ополченца
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
30.12.16
МИД России определился с ответными мерами на санкции США
МоскваРоссия Санкции ЕС и США против России и контрсанкции Политика
NB!
30.12.16
Лайк дороже памяти: белгородские школьники устроили фотосессию на памятнике
Старый ОсколБелгородская областьРоссия Сохранение памяти о Великой Отечественной войне Общество
NB!
30.12.16
Maniа grandiosa: «Россия не достойна общения с Эстонией напрямую»
ТаллинЭстония Политическая жизнь Эстонии Политика
NB!
30.12.16
Власти Украины разрешили военным стрелять по самолетам-нарушителям
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
30.12.16
События года в Ярославской области: на первом месте — политика
ЯрославльРоссия Итоги 2016 года Общество
NB!
30.12.16
НАТО: Прямой угрозы альянсу со стороны России нет
БерлинГермания Обострение отношений России и НАТО Политика
NB!
30.12.16
Россия и Белоруссия: нельзя разбрасываться братством
Ростов-на-ДонуРоссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
30.12.16
Госдуме предложили ввести двухдневный запрет на торговлю фейерверками
МоскваРоссия Новый год Общество
NB!
30.12.16
«Путин слышит»: родители рады блокировке закона о системе учёта детей
ЧелябинскРоссия Становление ювенальной юстиции Общество
ещё главное