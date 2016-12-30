Провокация азербайджанских вооруженных сил, которая произошла на границе с Арменией в Тавушском районе республики, стала актом агрессии не только по отношению к Армении, но и к России...

Денис Дворников, , 19:45 — REGNUM

Буквально накануне на саммите ОДКБ возникла крайне щекотливая ситуация. Утверждение кандидатуры нового генсека организации, которым должен был стать представитель Армении, было перенесено на апрель 2017 года. Это событие было крайне болезненно воспринято в Армении, поскольку невооруженным глазом стало заметно, что такие члены ОДКБ, как Казахстан и Беларусь откровенно действуют в интересах Азербайджана. Не входящего в договор.

Действительно, сотрудничество Москвы и Еревана, в том числе и в рамках ОДКБ, для азербайджанского руководства является давней головной болью. Поставка системы «Искандер М», оружейный кредит в $200 млн, объединенная группировка войск, ну и конечно, военная база в Гюмри, все это в совокупности обнуляет любые попытки решить карабахский вопрос военным путем. Стратегическая задача Баку — отломить Армению от России любой ценой. И на сегодняшний день самый очевидный способ, это дискредитация ОДКБ. ОДКБ — слабое звено, в которое впивается Алиев.

Именно поэтому Баку предпринял вполне читаемую двухходовку. Шаг первый — блокировка кандидатуры представителя Армении, которая приведет к недовольству армян. Шаг второй — немедленная провокация на границе с Республикой Армения — полноправным членом ОДКБ, реакции на которую гарантировано не последует. Эта стадия должна была под новый год привести уже от недовольства к полномасштабной невротизации общества, закрепить отвращение армян по отношению к такой структуре, как ОДКБ. Результат был достигнут, поэтому в принципе, азербайджанскую диверсию можно считать успешной.

Следующий этап вероятного «плана Алиева» — создание условий для массовых выступлений армян против ОДКБ и России в формате так называемого «майдана». «Майдан» в случае с Арменией — орудие обоюдоострое. Для России и её экспертного сообщества само понятие «майдан» является отталкивающим, провоцирующим на агрессивную риторику и патриотический экстаз. Для армянского общества еще один-два эпизода, в которых ОДКБ или Россия проявят бесхребетность по отношению к откровенной азербайджанской агрессии с гибелью солдат и мирного населения, станет спусковым крючком к серьезным протестам, которые будут по инерции направлены против всех институтов сотрудничества с Россией, включая Посольство и крупные компании. Дирижировать массами будут некоторые СМИ, часть из которых уже сегодня получают содержание от турецких и азербайджанских спонсоров через европейские «прокладки». Включатся множественные сетевые активисты. В том числе и искренне верящие, что творят благое дело для страны, но по факту играющие за Алиева.

Не останутся в стороне и российские деятели, которых уже давно опыляют бакинские эмиссары. Известные многим эксперты и чиновники будут подливать масла в огонь, делая реверансы в сторону «многовековых» азербайджанских партнеров и упрекая армянских протестующих в антироссийской риторике. За неделю маятник можно будет раскачать до необратимых последствий.

Данный сценарий является крайне вероятным. Нужно быть готовыми, что он может быть реализован в летний период. Угроза должна учитываться и в Ереване, и в Москве. В противном случае последствия будут действительно фатальными.

В ситуации, когда ОДКБ превращается из объединяющего института в центр раздора, России необходимо сделать самые серьезные выводы.

Первое. Стоит ли затаскивать в серьезный военный проект тех, кто не готов полностью разделить с тобой твои ценностные ориентиры и картину мира? Может быть следует действовать в двустороннем формате? С каждым челном ОДКБ по отдельности Россия вполне могла бы взаимодействовать. И гораздо эффективнее.

Второе. Нужно наконец принять очевидное. Продажа тяжелого наступательного вооружения Азербайджану становится по сути вооружением вероятного противника. Можно сколько угодно повторять мантру про «Каспийский Форпост», но вчера погибли трое ребят — военнослужащие армии страны-члена ОДКБ. Погибли от азербайджанских пуль и снарядов. Получается, что для Азербайджана Москва в ее нынешнем политическом состоянии не является партнером, чьим авторитетом имеет смысл дорожить. Нужны ли тогда Москве такие партнеры, которые за спиной могут творить все, что захочет левая нога Алиева?

Да, ситуация в регионе такова, что Азербайджан просто опасно выпускать из поля российского влияния. Но для работы с такими проблемными партнерами есть другие методы: торговля и пошлины, диаспоральная работа, бизнес-проекты, сотрудничество на Каспии. Но для этого надо включать голову и волю. Продать советских пушек на $5 млрд — большого ума не надо. Вот только за эти миллиарды можно легко потерять все Закавказье и юг России в придачу.