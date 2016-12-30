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В Латвии осудили евродепутата за визит в Сирию и встречу с Асадом

Политика
Представитель Латвии вручил подарок сирийскому лидеру

Рига, 30 Декабря 2016, 19:42 — REGNUM  Депутат Европарламента от Латвии Андрей Мамыкин в Дамаске вручил президенту Сирии Башару аль Асаду серебряную монету с изображением Риги и сказал, что в Латвии немало людей относится с симпатией как к главе сирийского государства, так и к простым сирийцам, сообщает портал Rus.tvnet.lv.

Как сообщили в бюро Евродепутата, в Дамаск Мамыкин прибыл по приглашению правительства Сирии. Вместе с Мамыкиным в составе неофициальной делегации Европарламента с такой же миссией находятся депутат от Эстонии Яна Тоом (ALDE) и депутат от Италии Стефано Маулу (EPP). С главой сирийского государства встречались одновременно как группа депутатов Европарламента, так и делегация Совета Федерации парламента РФ во главе с сенатором, послом Константином Косачевым.

В свою очередь, министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что встреча Мамыкина с Асадом «недопустима и заслуживает осуждения», так как президент Сирии «совершил преступления против жителей своей страны». А пресс-секретарь президента Латвии Мартиньш Дрегерис заявил, что эта встреча «резко противоречит общей позиции Европарламента и установленным санкциям против режима Асада».

Читайте ранее в этом сюжете: Евродепутаты побывали на авиабазе Хмеймим и встретились с Асадом

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