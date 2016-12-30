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Дональд Трамп не планирует разговаривать с Владимиром Путиным

Политика
Во всяком случае, пока в рабочем графике избранного президента такоой пункт не значится
Дональд Трамп
Иван Шилов © ИА REGNUM
Дональд Трамп

Вашингтон, 30 Декабря 2016, 19:35 — REGNUM  Избранный президент США Дональд Трамп пока не запланировал в своем графике переговоров с президентом России Владимиром Путиным по поводу высылки российских дипломатов, заявил Шон Спайкер, представитель Дональда Трампа, сообщает 30 декабря Reuters.

«В настоящее время ничего не запланировано. Приоритетом для нас является встреча с представителями спецслужб, которые на следующей неделе проведут для нас брифинг», — сообщил пресс-секретарь.

Напомним, уходящий президент Барак Обама выслал из США 35 дипломатов, что стало ответом на подозрения российских хакеров во взломе американских серверов. Данное обвинение российская сторона отвергает. Президент России Владимир Путин заявил, что не будет высылать американских послов в ответ на данную акцию администрации президента.

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