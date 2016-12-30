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Детей дипломатов США Путин пригласил в Кремль на новогодние праздники

Политика
Президент России решил не применять общепринятых «зеркальных» мер в ответ на высылку 35 российских дипломатов из США
Новогодний праздник Новогодний праздник

Москва, 30 Декабря 2016, 19:31 — REGNUM  Президент России Владимир Путин пригласил детей сотрудников посольств США в России на Новогоднюю и Рождественскую елки в Кремль, сообщается на официальном сайте Кремля.

По решению Президента Путина, российская сторона не будет применять общепринятых «зеркальных» мер в ответ на высылку 35 российских дипломатов и членов их семей из США. Москва не будет «создавать проблем» для дипломатов США. Их семьи смогут «пользоваться привычными для них местами отдыха в новогодние праздники». Ранее Владимир Путин отказался от высылки американских дипломатов из России, не взирая на соответствующее предложение МИД России предпринять общепринятые зеркальные меры к сотрудникам американских посольств.

Кроме того, Президент Путин выразил сожаление, «что администрация президента Обамы заканчивает свою работу», вводя новые санкции против России. Тем не менее, глава российского государства поздравил Обаму и его семью с наступающим Новым годом. Одновременно с этим Владимир Путин поздравил с новогодним праздником избранного президента США Дональда Трампа и «весь американский народ».

Напомним, 29 декабря еще действующий президент США Барак Обама своим указом ввел новые санкции против юридических и физических лиц России за мнимое вмешательство «русских хакеров» в выборы президента США. Тогда же было объявлено о высылке из США 35 сотрудников российского посольства, а оставшимся сотрудникам и их семьям был запрещен доступ в комплексы зданий, где персонал посольства России традиционно празднует Новый год и Рождество.

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