Турция поддержит участие США в переговорах по Сирии

США пока не выражали особого желания участвовать в переговорах

Анкара, , 19:23 — REGNUM Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что его страна поддерживает возможность участия США в предстоящих переговорах по Сирии в Астане (Казахстан). Об этом сегодня, 30 декабря, сообщает телеканал RT.

«Если США захотят принять участие в переговорах в Астане, Турция это поддержит», — сказал Чавушоглу.

Напомним, в Астане должны пройти многоуровневые переговоры по Сирии. Должны будут встретится представители стран, которые так или иначе участвуют в сирийском конфликте, а также пройдут переговоры сторон сирийского конфликта.

Правительству Сирии удалось договориться с так называемой вооруженной оппозицией о введении режима перемирия. Террористические группировки перемирия не поддерживают и военные действия против них продолжаются.