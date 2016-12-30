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Будущий премьер Румынии рассчитывает на поддержку венгров и нацменьшинств

Политика
Состав правительства будет представлен на следующей неделе

Бухарест, 30 Декабря 2016, 19:19 — REGNUM  Сорин Гриндяну, выдвинутый на пост премьер-министра Румынии парламентской коалицией в составе Социал-демократической партии и Союза либералов и демократов ALDE, рассчитывает также на поддержку Демсоюза венгров Румынии (ДСВР) и депутатов, представляющих нацменьшинства. Об это кандидат в премьеры объявил на состоявшейся 30 декабря в Бухаресте первой пресс-конференции после назначения, передает корреспондент ИА REGNUM.

На пресс-конференцию Гриндяну вышел вместе с председателем СДПР Ливиу Драгней и сопредседателем ALDE Кэлином Попеску Тэричану. Он сказал, что открыт для переговоров с ДСВР и представителями нацменьшинств в парламенте.

«Мы слышали, что другие политические партии заявили, что не будут голосовать за правительство, даже не ознакомившись со списком кабинета. Я считаю, что это неправильный подход», — добавил Сорин Гриндяну. По его словам, состав правительства будет представлен уже на следующей неделе.

Председатель Союза за спасение Румынии Никушор Дан заявил, что его партия будет голосовать против кабинета Гриндяну, поскольку руководить, на самом деле, будет лидер СДПР Ливиу Драгня, чью кандидатуру социал-демократы не смогли выдвинуть по причине того, что он ранее был условно осужден по обвинению в коррупции.

Действующий премьер-министр Дачиан Чолош поздравил Гриндяну с назначением и заверил его в поддержке для обеспечения «легкого перехода» от нынешнего правительства к новому.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 декабря президент Румынии Клаус Йоханнис подписал указ о назначении Гриндяну кандидатом на пост премьер-министра. На состоявшихся 11 декабря в Румынии парламентских выборах уверенную победу одержали социал-демократы, получившие право сформировать правительство.

Читайте ранее в этом сюжете: Кандидатом на пост премьера Румынии стал социал-демократ

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