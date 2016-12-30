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Россия направила в Совбез ООН свой проект резолюции по Сирии

Политика
Резолюция предусматривает поддержку перемирия в Сирии

Нью-Йорк, США, 30 Декабря 2016, 19:04 — REGNUM  Российская Федерация направила в Совет Безопасности Организации Объединенных Наций проект резолюции по ситуации в Сирийской Арабской Республике. Об этом сегодня, 30 декабря, сообщали журналистам постоянный представитель Российской Федерации при ООН Виталий Чуркин.

Российский постпред выразил надежду, что Совет Безопасности ООН на своем заседании 31 декабря единогласно примет проект российской резолюции в поддержку перемирия в Сирийской Арабской Республике.

Напомним, ранее стало известно, что Совбез ООН рассматривает проект резолюции, подготовленный Великобританией и Францией, который предлагает введение санкций в отношении ряда физических и юридических лиц Сирийской Арабской Республики.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что англо-французский проект резолюции, предусматривающий санкции, категорически неприемлем.

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