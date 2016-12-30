Радио REGNUM: второй выпуск за 30 декабря
Радио REGNUM
Москва, 30 Декабря 2016, 19:00 — REGNUM
- 20 тысяч сербов спели в память о жертвах крушения Ту-154;
- Президент России Владимир Путин принял решение не высылать дипломатов США из России;
- Австрия выступила за ослабление антироссийских санкций;
- В парламенте Турции одобрили переход страны к президентской республике.
Читайте ранее в этом сюжете: Радио REGNUM: первый выпуск за 30 декабря
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