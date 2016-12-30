Анатолий Кошкин, , 18:59 — REGNUM

Работая в течение шести лет в 80-е годы собственным корреспондентом газеты «Труд» в Японии, в канун каждого Нового года получал от редакции просьбы рассказать, каким будет год очередного животного по восточному календарю. Делать это было не сложно, ибо в Японии в декабре продаются книжечки с подробным гороскопом на следующий год. Затруднения представляли просьбы непременно сообщить читателям, в одежду какого цвета нужно одеваться в новогоднюю ночь, и что должно быть на праздничном столе. А об этом-то как раз в японских книжечках ничего не говорилось. Приходилось, что греха таить, прибегать к фантазии. А ответственность была велика, ибо в годы моей работы собкором ежедневный тираж газеты «Труд» достигал 21 млн экземпляров. Не могу доподлинно утверждать, но в редакции говорили, что по этому показателю «Труд» даже попал в Книгу рекордов Гиннеса.

Итак, в отличие от европейского гороскопа по знакам Зодиака на Востоке звезды заменяют избранные животные. Существует несколько версий происхождения «дзюниси» — 12 животных, попавших в 60 летний жизненный цикл. Расскажу японский вариант.

Однажды Будда призвал к себе животных по поводу своего ухода в Мир иной и пообещал пришедшим первыми наречение их именем одного из 12 годов. Явиться к Будде надлежало с восходом солнца. Мышь первая узнала о приглашении и сообщила об этой своей подруге Кошке — тогда они жили в ладу и согласии. Узнали о призыве Будды и другие животные — Бык, Тигр, Кролик, Дракон, Змея, Лошадь, Овца, Обезьяна, Петух и Собака.

Кошка была ленива, любила поспать, и не привыкла рано вставать. Она попросила Мышь разбудить его утром. Мышь согласилась. Но потом подумала, что Кошка очень красива и может затмить ее в глазах Будды. Она решила не будить ее. Проснувшись, когда солнце было уже высоко, Кошка со всех ног помчалась во дворец Будды. Но было поздно. Все 12 животных были утверждены. Говорят, что именно с тех пор Кошка жутко обиделась на Мышь и поныне с ней враждует. А место Кошки досталось Кабану или Свинье.

Наступающий год по восточному календарю — год Огненного Петуха. Он последует после нынешнего високосного года, потому по определению должен быть более спокойным. В Корее слышал такое объяснение: «У петуха есть присущее ему свойство: он, как и курица, не к себе гребет, а от себя, так что не жадное существо. В то же время ищет себе пропитание, разгребая кучу всякого ненужного мусора, то есть добывает себе пропитание большим трудом. Он раньше всех просыпается и дает сигнал, что пора вставать и приступать к труду, к активной жизни. Но главное не в этом. Он ведь когда после разгребания кучи мусора находит еду, не ест сам, а приглашает к себе дам своего окружения (гарем, конечно, но заботливый владелец гарема) отведать то, что он нашел съестного. То есть, делится едой. Если образно сравнить с конфуцианским представлением об образцовом правителе (благородный муж), то, как раз это относится к петуху, прирожденному лидеру. Поэтому повезет в Новом году тем, кто думает, прежде всего, не о себе, а о других, об Отечестве, а не о собственном желудке, то есть подарки судьбы будут честным добрым людям».

А вот китайское толкование: «28 января 2017 года вступит в свои права год Красного Огненного Петуха по восточному календарю.Этот год будет очень важным для истории человеческой цивилизации, он будет насыщен пестрыми, яркими, громкими, глобальными и запоминающимися событиями. Главный цвет года — красный, что олицетворяет красоту, энергию и мощь.Поэтому силам добра будет дарована дополнительная подпитка для победы над злом во всех его проявлениях.Стихия года Петуха 2017 — огонь, следовательно, перегорят многие наши беды и, как птица феникс, мы возродимся для новой счастливой жизни.Особенно щедро в год Красного Огненного Петуха будут вознаграждены те, кто не ищет легких путей и кривых тропинок, не нарушает нравственных и юридических законов, мало говорит и много трудится, и упорно, по зернышку, создает фундамент для успеха и благосостояния.

Люди, рожденные в год Огненного Петуха, отличаются нерушимой силой воли. Данная разновидность петухов имеет все задатки лидера и не редко пользуется всеми этими качествами. Из них получаются отличные руководители и управляющие. Природа наделила таких людей сильным характером, благодаря которому они не бросают на полпути задуманное дело, а всегда достигают своих целей.Еще одна черта присущая Петухам — прямолинейность. Они говорят человеку в лицо все, что о нем думают. Конечно, некоторым не нравится подобное поведение, и они перестают водить с Петухом дружбу. Именно поэтому у представителей этого знака не так уж много друзей.За счет того, что стихия у символа 2017 года Огонь, они чрезвычайно энергичны и целеустремленны. Их темпераменту позавидуют многие, редко можно увидеть Петуха обессиленного или уставшего. Они буквально излучают волны энергии, которая передается окружающим.Ценится этот знак за трудолюбие и напористость. Складывается мнение, будто такие люди не бояться проблем — они все готовы стерпеть и преодолеть. Петухи отличные соперники, они азартны и готовы победить любой ценой. Стоит отметить, что любовь к победе проявляется не только в профессиональной сфере, но и в любовной! Хотя в любви представители этой птицы проявляют слишком много эгоизма, который мешает им строить нормальные длительные отношения».

Под знаком Петуха те, кто рожден в 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017 годах.

Поздравляю редакцию ИА REGNUM и всех читателей с Новым 2017 годом и искренне желаю в Год Огненного Петуха крепкого здоровья, успехов, веры в нашу страну и народ!