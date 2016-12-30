МИД: из-за указа Обамы США покинут 96 российских граждан

Вашингтон, , 18:51 — REGNUM Кроме 35 российских дипломатов, высланных из США указом действующего президента Обамы, страну покинут и их семьи. Домой вернутся 96 человек, включая детей разного возраста, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Стоит отметить, что одновременно власти США запретили персоналу российского посольства пользоваться двумя комплексами зданий, в которых дипломаты и их семьи обычно встречали Новый год.

Напомним, 29 декабря еще действующий президент США Барак Обама своим указом ввел новые санкции против юридических и физических лиц России за мнимое вмешательство «русских хакеров» в выборы президента США. Тогда же было объявлено о высылке из США 35 сотрудников российского посольства.

В ответ на это Президент Владимир Путин заявил, что Россия никого высылать не будет, хотя общепринятая дипломатическая практика предусматривает зеркальную высылку аналогичного числа американских дипломатов.

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