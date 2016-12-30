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Вероятно, посол Греции в Бразилии убит, полиция подозревает его жену

Политика
Тело пока не идентифицировано, однако велика вероятность, что это посол Кириакос Амиридис

Бразилиа, 30 Декабря 2016, 18:32 — REGNUM  Бразильские власти опросили сотрудника полиции в связи с убийством греческого посла Кириакоса Амиридиса, также была проверена версия участие в убийстве жены посла, сообщает 30 декабря Reuters.

Газета О Globo ссылаясь на членов семьи сотрудника полиции сообщила, что полицейские допрашивался в течение нескольких часов.

Также издание сообщило, что следователи обнаружили пятна крови внутри дома в Рио-де-Жанейро, где остановился посол со своей супругой, что и привело к ее подозрению.

В машине взятой на прокат послом было обнаружено обгоревшее тело, экспертиза установит личность погибшего. Основная версия в настоящий момент — это убийство.

Амиридис работал генеральным консулом Греции в Рио с 2001 по 2004 год, послом в Бразилии начал служить с 2016 года.

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