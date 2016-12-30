Пятница, 30 Декабря 2016 года
19:20:10 МСК

Турция против участия курдов в мирном процессе в Сирии

Политика
В тоже время министр иностранных дел Турции Чавушоглу заявил, что будет приветствовать США, если они проявят интерес к переговорам в Астане
Курдское ополчение
Kurdishstruggle
Курдское ополчение

Анкара, 30 Декабря 2016, 18:12 — REGNUM  Турция будет приветствовать США на сирийских мирных переговорах, проходящих в Астане, но сирийские курды, в особенности их боевое крыло «Отряды народной самообороны» (YPG), не должны там присутствовать, заявил турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, сообщает 30 декабря Reuters.

«С самого начала мы говорили России, что террористические организации, такие как YPG не должны быть в Астане», — сказал Чавушоглу в интервью журналистам.

«Если YPG сложит оружие и начнет поддерживать территориальную целостность Сирии, то они могут подключиться к переговорам», — добавил он.

Напомним, что общенациональное прекращение огня в Сирии началось в полночь 30 декабря. Гарантами этого выступают Россия и Турция. Под соглашение о перемирии не подпадают террористические организации.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Война в Сирии
Главное сегодня
NB!
30.12.16
Украина нервничает: «Газпром» ограничивает транзит за счет Opal
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
30.12.16
«В РФ переход на альтернативную энергетику может породить социальный хаос»
Санкт-ПетербургРоссия «Зеленая» энергетика Экономика
NB!
30.12.16
Радио REGNUM: второй выпуск за 30 декабря
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
30.12.16
Анатолий Кошкин2017 год: Год Петуха. Не бойся ‑ и победишь
МоскваРоссия Новый год Политика
NB!
30.12.16
Путин: новые антироссийские санкции США – это недружественный шаг Обамы
МоскваРоссия Санкции ЕС и США против России и контрсанкции Политика
NB!
30.12.16
Аналогов украинских ракет у России нет. Уже нет
КиевУкраина Антироссийская пропаганда на Украине Политика
NB!
30.12.16
«Дипломаты должны поддерживать работу своих СМИ в других странах»
ВоронежРоссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
30.12.16
Коррупционный скандал в Petroecuador. Заказное дело накануне выборов?
КитоЭквадор Выборы президента Эквадора-2017 Происшествия
NB!
30.12.16
Мадуро намерен подавлять беспорядки российским и китайским оружием
КаракасВенесуэла Импичмент президенту Венесуэлы Политика
NB!
30.12.16
Станислав ТарасовСтанет ли мир в Сирии устойчивым
МоскваРоссия Война в Сирии Политика
NB!
30.12.16
СБУ внесла в черный список российского актера, сыгравшего роль ополченца
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
30.12.16
МИД России определился с ответными мерами на санкции США
МоскваРоссия Санкции ЕС и США против России и контрсанкции Политика
NB!
30.12.16
Maniа grandiosa: «Россия не достойна общения с Эстонией напрямую»
ТаллинЭстония Политическая жизнь Эстонии Политика
NB!
30.12.16
Власти Украины разрешили военным стрелять по самолетам-нарушителям
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
30.12.16
События года в Ярославской области: на первом месте — политика
ЯрославльРоссия Итоги 2016 года Общество
NB!
30.12.16
Госдеп: Дипломаты РФ покинут США до 1 января. И s novym godom!
ВашингтонСША Санкции ЕС и США против России и контрсанкции Политика
NB!
30.12.16
НАТО: Прямой угрозы альянсу со стороны России нет
БерлинГермания Обострение отношений России и НАТО Политика
NB!
30.12.16
Россия и Белоруссия: нельзя разбрасываться братством
Ростов-на-ДонуРоссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
30.12.16
«Путин слышит»: родители рады блокировке закона о системе учёта детей
ЧелябинскРоссия Становление ювенальной юстиции Общество
NB!
30.12.16
Украина отказалась от крымского газа
СимферопольРоссия Воссоединение Крыма с Россией Политика
NB!
30.12.16
В действиях Минобрнауки обнаружены дискриминационные условия — ФАС
МоскваРоссия Борьба с монополизацией в экономике Экономика
NB!
30.12.16
«Обама не сумел красиво покинуть пост, чем обрушил свою репутацию»
МоскваРоссия Санкции ЕС и США против России и контрсанкции Политика
ещё главное