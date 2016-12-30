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Высланных из США российских дипломатов заберет специальный самолет

Политика
Билетов на гражданские рейсы из США в Москве нет в связи с Новым годом и Рождеством
Недружественные действия дяди Сэма
Иллюстрация: Pixabay.com
Недружественные действия дяди Сэма

Москва, 30 Декабря 2016, 17:26 — REGNUM  Власти Российской Федерации направят специальный самолет, чтобы забрать высланных из США российских дипломатов. Об этом сегодня, 30 декабря, сообщает телеканал RT со ссылкой на администрацию Кремлю.

Напомним, 29 декабря, уходящий президент США Барак Хусейн Обама подписал указ о введении новых антироссийских санкций. Новые санкции были введены на основании бездоказательных обвинений о том, что некие «русские хакеры» якобы повлияли на результат президентских выборов в США. Кроме санкций было объявлено о высылке 35 российских дипломатов.

Высланным дипломатам дали 72 часа на выезд из США. Однако, дипломаты и их семьи не могут купить билеты на самолеты, так как в связи с Новым годом и Рождеством практически все билеты на самолеты проданы.

В итоге за высланными дипломатами и членами их семей будет направлен специальный самолет.

Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал введение новых антироссийских санкций недружественным шагом уходящей администрации Барака Обамы. Российский лидер подчеркнул, что Россия не будет никого высылать в ответ.

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