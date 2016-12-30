Иракские войска столкнулись с ожесточенным сопротивлением боевиков в Мосуле

Несмотря на это, в некоторых районах удалось закрепиться

Багдад, , 17:02 — REGNUM Иракские войска столкнулись с ожесточенным сопротивлением боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на юге Мосула, сообщает 30 декабря Reuters.

Террористы, как и прежде, используют заминированные автомобили направляемые смертниками.

Офицер полиции, который участвовал в боевых столкновениях сообщил, что у них были тяжелые бои на юго-востоке города, но в двух других районах они достигли существенного прогресса.

Другой офицер, из элитного подразделения МВД, которое сражается бок о бок с полицией, заявил, что им удалось немного продвинуться вперед, несмотря на серьезное противодействие врага.

Другие официальные лица сообщили, что иракские войска на востоке и севере города зачищали районы, освобожденные в четверг 29 декабря, что было необходимо прежде, чем начать продвижение в глубь Мосула.

Напомним, 29 декабря вооруженные силы Ирака приступили к новой фазе боев за Мосул. Премьер-министр Ирака Хайдар аль-Абади заявил, что для освобождения территории Ирака от террористов понадобится три месяца.