Путин: новые антироссийские санкции США – это недружественный шаг Обамы

Москва, , 16:55 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал новые антироссийские санкции, введенные властями США, недружественным шагом уходящей администрации. Слова российского лидера приводит сегодня, 30 декабря, пресс-служба Кремля.

«Новые недружественные шаги уходящей администрации США расцениваем как провокационные, направленные на дальнейший подрыв российско-американских отношений», — сказал президент России. Он отметил, что эти шаги явно противоречат коренным интересам как российского, так и американского народов.

Кроме того, Путин подчеркнул, что подрыв российско-американских отношений наносит ущерб и всему комплексу международных отношений.

Напомним, 29 декабря, уходящий президент США Барак Хусейн Обама подписал указ о введении новых санкций против России из-за якобы имевшего место вмешательства «русских хакеров» в выборы президента США. Кроме того, из США были высланы 35 российских дипломатов.

Путин заявил, что Россия никого не будет высылать в ответ на санкции США.