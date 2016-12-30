Беньямин Нетаньяху отвергает обвинения в свой адрес

По словам израильского лидера расследование против него не даст никаких результатов

Тель-Авив, , 16:38 — REGNUM Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху отверг обвинения в нарушениях, в которых его обвинили израильские СМИ, утверждающие, что генеральный прокурор возбудит уголовное дело против него на следующей неделе, сообщает 30 декабря Reuters.

В заявлении, опубликованном пресс-секретарем Нетаньяху говорится, что расследование ничего не сможет обнаружить, что бы подвергало сомнению репутацию израильского лидера.

«Все предполагаемые дела, несомненно, окажутся фикцией. Ничего не будет найдено так как нечего находить», — заявил представитель Нетаньяху.

Израильский десятый канал заявил 28 декабря, что генеральный прокурор начал против Нетаньяху расследование. В репортаже сообщается, что прокурор разрешил добросить премьер-министра по поводу двух дел заведенных на него. Что это за дела не сообщается.