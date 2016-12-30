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В свердловском Камышлове — скандальная смена власти

Политика
Одного исполняющего обязанности заменили на другого

Камышлов, Свердловская область, 30 Декабря 2016, 15:36 — REGNUM  В городе Камышлове Свердловской области произошла смена власти. Депутаты заменили одного исполняющего обязанности градоначальника на другого, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

На официальном сайте Камышловского городского округа главой до сих пор значится Михаил Чухарев. Однако он был отстранён от своих обязанностей в мае в связи с расследованием в отношении него уголовного дела. А в ноябре дело передали в суд. Как ранее сообщало ИА REGNUM, Чухареву вменяют превышение должностных полномочий, из-за которого бюджету города был нанесён ущерб на сумму 18,3 млн рублей.

Исполняющим обязанности главы города был назначен Олег Тимошенко. Однако сегодня, 30 декабря, дума заменила его на Алексея Половникова. Депутат законодательного собрания Свердловской области Дмитрий Ионин уверен в том, что не последнюю роль в этой замене сыграли расследования, связанные с манипуляцией бюджетными деньгами при строительстве жилья для переселенцев, и другие скандалы.

Читайте ранее в этом сюжете: Из бюджета свердловского города похищено 29 миллионов рублей

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