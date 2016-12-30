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Путин назвал провокационными действия администрации США

Политика
Но пожелал Обаме и его семье благополучия

Москва, 30 Декабря 2016, 15:34 — REGNUM  «Провокационными, направленными на дальнейший подрыв российско-американских отношений» назвал сегодня, 30 декабря, президент РФ Владимир Путин «новые недружественные шаги уходящей администрации США». Напомним, днем ранее стало известно, что США ввели новые санкции в отношении России. Персонами нон грата объявлены 35 российских дипломатов, закрыты два принадлежащих РФ объекта в штатах Нью-Йорк и Мэриленд. Ограничительные меры коснулись некоторых российских компаний, Федеральной службы безопасности и Главного управления (ГУ, бывшее ГРУ) Генштаба ВС РФ, а также высшего руководства ГУ. Свои действия власти США объяснили подозрениями в причастности России к хакерским атакам на американские институты.

По мнению президента РФ, действия американской администрации «явно противоречит коренным интересам как российского, так и американского народов. С учетом особой ответственности России и США за сохранение глобальной безопасности — наносит ущерб и всему комплексу международных отношений». Путин напомнил, что «по сложившейся международной практике у российской стороны есть все основания для адекватного ответа», однако подчеркнул, что не намерен «опускаться до уровня «кухонной», безответственной дипломатии и дальнейшие шаги по восстановлению российско-американских отношений будем выстраивать исходя из политики, которую будет проводить администрация президента Д. Трампа».

«Возвращающиеся на Родину российские дипломаты проведут новогодние каникулы в кругу родных и близких — дома, — отметил Путин. — Мы не будем создавать проблем для американских дипломатов. Мы никого не будем высылать. Мы не будем запрещать их семьям и детям пользоваться привычными для них местами отдыха в новогодние праздники. Более того, всех детей американских дипломатов, аккредитованных в России, приглашаю на Новогоднюю и Рождественскую ёлку в Кремль».

«Жаль, что администрация президента Б. Обамы заканчивает свою работу подобным образом, — резюмировал российский лидер, — но тем не менее поздравляю его и членов его семьи с наступающим Новым годом.

Поздравляю и избранного президента Д. Трампа, весь американский народ!

Желаю всем благополучия и процветания!»

Читайте ранее в этом сюжете: «Россия зеркально отвечает на санкции США»

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