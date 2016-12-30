Глава Севастополя назвал приоритеты в работе в 2017 году

Севастополь, , 15:08 — REGNUM Врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников назвал приоритеты работы правительства города в следующем году. Усилия правительства будут направлены на жилищную сферу — активизацию строительства нового жилья, капремонт, переселение из аварийного фонда, передает корреспондент ИА REGNUM.

Первой из ключевых задач власти Овсянников назвал введение регионального оператора по вывозу ТБО.

«23 участника будут заниматься санитарной очисткой и вывозом мусора. Мы разъяснили, что в первом полугодии мы выбираем регионального оператора, а во втором полугодии они заключают все контракты», — уточнил глава города.

Следующие приоритеты — запуск рынка жилья и активизация строительства. «На 1 октября принято 177 тысяч квадратных метров жилья. В прошлом году было 95 тысяч квадратных метров», — сказал Овсянников, отметив, что по итогам года власти города должны выйти на результат 200 тысяч квадратных метров жилья.

«В следующем году совместно с министерством строительства и ЖКХ России планируем запустить строительный рынок», — сказал врио губернатора.

Город планирует выделение новых земельных участков под жилую застройку, заключение контрактов на комплексную застройку территорий, а также «запустить кредитный рынок». Активизация нового строительства тесно связна с генеральным планом, разработка которого, как уточнил врио губернатора, будет завершена в 2017 году.

Как сообщало ИА REGNUM, прежнее правительство города выступало против массовой жилой застройки Севастополя.

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Одной из приоритетных задач правительства Севастополя также является улучшение городской среды: благоустройство дворов, строительство и благоустройство детских и спортивных площадок. На эти цели из федерального бюджета будет выделен 81 млн рублей, из бюджета города — 280 млн рублей.

По словам Овсянникова, в 2017 году будет продолжена работа по программе переселения из ветхого и аварийного жилья.

«По состоянию на 1 августа для граждан, проживающих в аварийном жилье, было передано 12 новых квартир, еще 80 квартир было законтрактовано. Потом эта работа была ускорена. Правительство выкупило 238 квартир, что предусматривала соответствующая программа».

Говоря о программе капремонта жилого фонда, глава города уточнил, что в 2017 году на капремонт многоквартирных домов в Севастополе будет выделено 800 млн рублей. «В 2016 году планировалось провести капитальный ремонт 370 домов. В 300 домах ремонт проведен. Оставшиеся дома отремонтируют в следующем году», — добавил Овсянников.

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Как сообщало ИА REGNUM, участники обороны Севастополя будут платить за капремонт полцены, в первый месяц начисления плату за капремонт внесла половина жителей города.

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