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«Дипломаты должны поддерживать работу своих СМИ в других странах»

Политика
Ранее в Белоруссии были задержаны сотрудники ИА REGNUM
МИД России
Дарья Антонова © ИА REGNUM
МИД России

Воронеж, 30 Декабря 2016, 15:00 — REGNUM  Действия МИД России в отношении задержанных в Белоруссии журналистов ИА REGNUM идут вразрез с мировой дипломатической практикой, об этом доцент факультета журналистики ВГУ Роман Жолудь заявил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM.

«Есть международная практика, сотрудники МИД разных стран оказывают поддержку журналистам изданий собственного государства, даже если эти журналисты имеют другое гражданство. Например, британские посольства оказывают помощь репортерам ВВС в разных странах, даже если эти репортеры — местные жители и не имеют британского подданства. В нашей истории МИД России мог бы быть настроен более лояльно к корреспондентам REGNUM, которые выполняли свой профессиональный долг, работая на российское СМИ», — сказал собеседник изданий.

При этом он уточнил, что поддержка журналистов в этом случае могла бы быть только актом доброй воли, ведь российский МИД не обязан защищать граждан Белоруссии, но поддерживать работу масс-медиа своей страны на международном уровне — это тоже одна из задач дипломатов.

«Это принято во всем мире. К примеру, если в Пакистане задерживают местного корреспондента Reuters или ВВС News, английские дипломаты принимают участие в его судьбе, невзирая на то, нравятся ли им публикации этих агентств или нет», — сказал Роман Жолудь.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале декабря 2016 года в Белоруссии были задержаны авторы агентства Юрий Павловец, Дмитрий Алимкин и Сергей Шиптенко, выступавшие со статьями о внутренней политике, экономике и культуре Белоруссии. Их обвиняют в разжигании межнациональной розни, в попытках «вбить клин» между народами России и Белоруссии.

Позже на пресс-конференции в Минске чрезвычайный и полномочный посол России в Белоруссии Александр Суриков заявил, что считает арестованных в республике авторов ИА REGNUM «радикальными журналистами», статьи которых «вбивали клин» в отношения двух стран.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что ведомство полностью разделяет точку зрения посла.

«Я хотела бы сказать, что мы разделяем то, что было сказано послом. Употребление таких слов, как «недонарод» или «недогосударство» в отношении Белоруссии и белорусов — конечно, недопустимо», — сказала Захарова.

ИА REGNUM заявило, что подает в суд иск к официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой о защите чести и достоинства, нанесении вреда деловой репутации агентства.

«Слово «недонарод» НЕ употреблялось в публикациях ИА REGNUM ни в отношении белорусского, ни в отношении какого бы то ни было народа, и не могло употребляться в принципе, ибо это слово из нацистского словаря, а ИА REGNUM занимает последовательную антифашистскую позицию, что общеизвестно», — говорится в официальном заявлении ИА REGNUM.

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