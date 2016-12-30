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Глава МИД Ирана: Перемирие в Сирии – это большой успех

Политика
На его основе должны осуществляться меры по уничтожению терроризма

Тегеран, 30 Декабря 2016, 14:56 — REGNUM  

Глава МИД Ирана Джавад Зариф назвал 30 декабря большим успехом перемирие в Сирии, сообщает Europe1.

«Перемирие в Сирии является большим успехом», — написал он в своем микроблоге в Twitter, добавив, что на его основе нужно осуществлять меры по уничтожению корней экстремистского терроризма.

По данным информационного агентства Irna, до этого глава иранской дипломатии провел телефонный разговор со своим российским коллегой Сергеев Лавровым.

«Они поприветствовали перемирие во всей Сирии, подчеркнув необходимость борьбы с терроризмом, с такими группировками как ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Джабхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) их союзниками», — сообщило агентство Irna.

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