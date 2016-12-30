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Глава Ленобласти назначил нового руководителя своего аппарата

Политика
Эта работа совмещена с постом вице-губернатора

Санкт-Петербург, Ленинградская область, 30 Декабря 2016, 15:04 — REGNUM  Накануне Нового года губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поменял руководителя аппарата губернатора и правительства региона. Этот чиновник одновременно занимает пост вице-губернатора. Новым главой аппарата с 30 декабря назначен Михаил Кучерявый, сообщила пресс-служба главы региона. Ранее этот пост занимал Михаил Лебединский.

Как сообщается, Михаил Кучерявый пришел в областную власть с должности руководителя Управления Федеральной службы по техническому и экспортному контролю РФ по СЗФО, которую занимал с октября 2009 года.

Новый вице-губернатор Ленобласти родился в 1955 году, в 1972 году окончил Минское суворовское военное училище. Проходил военную службу на офицерских должностях в силовых структурах. Воинское звание — генерал-лейтенант. Награжден орденом «За военные заслуги» и медалью «За боевые заслуги». Государственный советник РФ 1-го класса, доктор политических наук.

Предыдущий глава аппарата губернатора Михаил Лебединский занимал эту должность с ноября 2015 года. О причинах его отставки ничего не сообщается, как и о возможном новом назначении.

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