«Россия зеркально отвечает на санкции США»

США ввели новые санкции против России и объявили о том, что страну должны покинуть 35 российских дипломатов

Москва, , 14:53 — REGNUM Предложение МИД России объявить персонами нон грата 35 дипломатов из США в Госдуме расценили как адекватный ответ на на действия США, передает корреспондент ИА REGNUM 30 декабря.

«Объявление 35 американских дипломатов персонами нон грата — это абсолютно адекватный ответ на агрессивные и плохо объяснимые действия США по отношению к России», — заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

«Он в полной мере соответсвует дипломатической практике. Зеркальность — один из ее основных принципов», — отметил парламентарий.

МИД России предложил президенту Владимиру Путину объявить 35 американских дипломатов персонами нон грата, предложение касается 31 сотрудника дипмиссии в Москве и четверых в Санкт-Петербурге, уточнил глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.

Ранее США ввели новые санкции против России, обвинив спецслужбы и частных лиц во «вмешательстве в выборы». Также американские власти объявили, что страну должны покинуть 35 российских дипломатов, которых Барак Обама назвал «работниками российской разведки».

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