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Медведев опечален «антироссийской агонией» администрации Обамы

Политика
Печально то, что администрация Обамы, начав свою жизнь с «восстановления сотрудничества, заканчивает ее «антироссийской агонией»

Москва, 30 Декабря 2016, 14:38 — REGNUM  Премьер-министр Дмитрий Медведев в своем Twitter подверг критике действия администрации уходящего президента США Барака Обамы, которая ввела против России санкции за якобы вмешательство в выборы американского президента.

По его мнению, печально то, что администрация Обамы, начав свою жизнь с «восстановления сотрудничества, заканчивает ее «антироссийской агонией».

«RIP», — написал в конце сообщения Медведев. Эта аббревиатура означает «Покойся с миром» (Rest in Peace), обычно ее пишут в качестве эпитафии на надгробиях.

Напомним, 29 декабря администрация действующего президента США Барака Обамы ввела новые санкции в отношении ряда физических и юридических лиц в России. Санкции коснулись ряда российских компаний, а также ФСБ и ГРУ.

Также власти США потребовали выслать 35 российских дипломатов, они должны покинуть страну в 72 часа. Поводом для санкций стала якобы причастность Москвы к хакерским атакам во время выборов президента США в ноябре 2016 года.

В ответ МИД РФ предложил президенту России Владимиру Путину объявить персонами нон-грата 35 американских дипломатов — сотрудников посольства США в Москве (31 человек) и консульства США в Санкт-Петербурге (четыре человека).

Читайте ранее в этом сюжете: МИД РФ: «Выходки» Вашингтона нельзя оставлять без ответа

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