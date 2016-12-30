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Экс-министра обороны Киргизии будут судить за растрату бюджетных денег

Политика
Бывший глава военного ведомства республики является фигурантом сразу нескольких уголовных дел

Бишкек, 30 Декабря 2016, 14:29 — REGNUM  Военная прокуратура окончила расследование и направила в суд уголовное дело в отношении экс-министра обороны Киргизии Таалайбека Омуралиева и экс-начальника финансового управления оборонного ведомства Нуркалыя Жумабаева по факту незаконной растраты бюджетных средств. Об этом сегодня, 30 декабря, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Бывшим высокопоставленным чиновникам Минобороны предъявлено обвинение по статьям «Злоупотребление должностным положением», «Соучастие в преступлении», «Превышение должностных полномочий» Уголовного кодекса Киргизской Республики. Причиной тому послужило нецелевое использование 5 млн сомов (свыше 4,3 млн рублей).

ИА REGNUM напоминает, что в октябре 2015 года Военная прокуратура Киргизии возбудила уголовное дело в отношении экс-министра обороны Абибиллы Кудайбердиева и ряда других высокопоставленных чиновников оборонного ведомства, по факту незаконного использования 12 млн сомов (свыше 10,4 млн рублей по текущему курсу), выделенных из спецсредств Минобороны.

В ноябре 2015 года появилось второе уголовное дело по факту совершения аналогичного преступления.

Третье уголовное дело против бывшего руководителя Минобороны этой среднеазиатской страны было возбуждено в декабре 2015 года — в связи с выявленными фактами хищения госимущества.

Читайте ранее в этом сюжете: На двух экс-министров обороны Киргизии возбуждено третье уголовное дело

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