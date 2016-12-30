МИД РФ: «Выходки» Вашингтона нельзя оставлять без ответа

В качестве ответной меры необходимо объявить персонами нон-грата 35 американских дипломатов и выслать их из России

Москва, , 14:08 — REGNUM Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал «выходками» действия администрации уходящего президента США Барака Обамы, согласно которым в 72 часа 35 сотрудников российских дипмиссий в Вашингтоне и Сан-Франциско должны покинуть страну.

В заявлении Лаврова говорится, что такие «выходки» нельзя оставлять без ответа, поскольку «взаимность — это закон дипломатии и международных отношений». «Манеры американской администрации вполне очевидны», — сказал глава МИД РФ.

По его мнению, в качестве ответной меры необходимо объявить персонами нон-грата 35 американских дипломатов и выслать их из России. Речь идет о 31 сотруднике посольства США в Москве и четырех дипломатах из Генерального консульства США в Санкт-Петербурге.

Кроме того, МИД РФ предлагает президенту РФ Владимиру Путину закрыть для американских дипломатов дачу в Серебряном бору, поскольку «дачи предполагались для того, чтобы дети в период зимних каникул отдыхали: там лагеря традиционно открываются». А ранее Вашингтон объявил эти дачи в США «шпионскими гнездами, как я понимаю из сообщений американской администрации».Как сообщало, 29 декабря президент США Барак Обама расширил санкционный список., включив в него шесть физических лиц и пять российских ведомств, в том числе ФСБ и ГРУ. Также Госдеп США заявил о том, что 35 российских дипломатов должны покинуть США в 72 часа. Администрация уходящего президента заявила, что эти меры предприняты в связи с влиянием российских хакеров на политический процесс в США, в том числе на президентские выборы.

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