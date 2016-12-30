Ростовская область: освободился пост первого заместителя губернатора

Ростов-на-Дону, , 14:07 — REGNUM

Последние дни 2016 года ознаменованы очередными кадровыми переменами в правительстве Ростовской области. Так, Александр Гребенщиков по собственному желанию покинул пост первого заместителя губернатора. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского главы 30 декабря.

В этой должности Гребенщиков проработал с ноября 2014 года. В правительство Ростовской области Александр Гребенщиков пришёл в 2011 году. Занимал кабинет заместителя губернатора — министра промышленности и энергетики Ростовской области, возглавлял Региональную службу по тарифам.

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Отметим, что в этом году чиновник вошёл в обновлённый состав президентского резерва от донского региона.

Александр Гребенщиков — уроженец Воронежа. В последние два года он курировал на Дону вопросы промышленности, энергетики, транспорта, установления тарифов, торговой деятельности.

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