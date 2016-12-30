Аксёнов: «Освобождаюсь от тех коллег, за которых работаю сам»

Увольнения крупных чиновников в руководстве Крыма связаны с их отношением к выполнению обязанностей

Симферополь, , 14:04 — REGNUM Увольнения крупных чиновников в руководстве Крыма связаны с их отношением к выполнению обязанностей. Уволены те люди, работу которых приходится выполнять главе Крыма Сергею Аксёнову. Об этом руководитель региона сообщил журналистам сегодня, 30 декабря.

«Я освобождаюсь от тех коллег, за которых работаю сам», — сказал Аксенов.

Комментируя увольнение заместителя председателя Совета министров Крыма Олега Казурина и главного архитектора Крыма Александра Кузнецова, Аксёнов пояснил, что они исполняли свои обязанности ненадлежащим образом. Так, Кузнецов не смог сформировать план действий по сносу строений в стометровой прибрежной зоне.

Казурин уволен за неосвоение бюджетных средств на дорожное строительство. Ответил чиновник и за срыв сроков выполнения работ.

Напомним, 29 декабря Аксёнов анонсировал ряд кадровых перестановок в республиканских и муниципальных органах власти. Аксёнов отправил в отставку Казурина. Затем он отстранил от должности главу администрации Бахчисарайского района Виктора Князева и главу администрации Алушты Игоря Сотова. 29 декабря был уволен Кузнецов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по словам Аксёнова 95% подрядчиков в Крыму не справились со сроками ремонта дорог и дорожного строительства.

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