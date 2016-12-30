Бывший министр иностранных дел Казахстана получил новое назначение

Астана, , 13:59 — REGNUM Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев решил направить бывшего министра иностранных дел Ерлана Идрисова послом в Великобританию. Об этом глава государства сообщил сегодня во время представления нового министра иностранных дел Кайрата Абдрахманова сотрудникам МИДа.

«Президент Казахстана, сообщив о назначении Ерлана Идрисова послом Казахстана в Великобритании, поблагодарил его за проделанную работу на посту руководителя ведомства», — говорится в сообщении пресс-службы президента.

Напомним, Ерлан Идрисов возглавлял Министерство иностранных дел с 2012 года. Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 декабря 2016 года Идрисов был освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу.

Отметим, что за время своей 30-летней карьеры в структуре МИДа, Идрисов уже занимал пост посла в Великобритании — с 2002 по 2007 год.

Смена главы внешнеполитического ведомства накануне Нового года для казахстанских экспертов и политологов стала неожиданностью. Тем более, если учесть, что Казахстан в ближайшее время станет диалоговой площадкой для проведения переговоров по Сирийскому конфликту.

Напомним, сегодня между Нурсултаном Назарбаевым и Владимиром Путиным состоялся телефонный разговор, во время которого были обсуждены вопросы подготовки к проведению в Астане переговоров по урегулированию ситуации в Сирии. Может быть, причины смены главы казахстанского МИДа кроются как раз в этом. Известно, что новый министр иностранных дел Кайрат Абдрахманов является специалистом по странам Азии и Ближнего Востока. Более того, на заре своей карьеры в 1997—1998 гг. Абдрахманов возглавлял управление Азии, Ближнего Востока и Африки.

Между тем, как отметил сегодня Нурсултан Назарбаев, в изменившейся глобальной ситуации перед МИДом и его новым руководителем стоит много задач, требующих новых подходов.

«Уже с 1 января Казахстан приступит к работе в Совете Безопасности ООН. Избрание в непостоянные члены этой структуры является подтверждением уважения к нашей стране со стороны мирового сообщества. Это ответственная задача, требующая обеспечения глобального лидерства Казахстана в движении за безъядерный мир и в других вопросах международной повестки», — подчеркнул Назарбаев.

Он также напомнил, что в январе Казахстан принимает 28-ю Всемирную зимнюю Универсиаду, а в июне в Астане откроется международная выставка EXPO-2017. Кроме того, президент акцентировал внимание на необходимости тщательной подготовки к проведению в ближайшей перспективе переговоров по сирийской проблематике в Астане.

«В условиях мирового экономического кризиса, системным элементом первостепенной важности в деятельности органов дипломатической службы страны должно оставаться экономическое измерение. Необходимо заниматься вопросами привлечения инвестиций и экспорта отечественных товаров. В этой связи работа МИДа и посольств должна быть усилена. Следует предметно поработать над подготовкой крупных международных мероприятий, которые запланированы в Астане в следующем году — саммитов ШОС и ОИС», — дал указание Назарбаев.

Напомним, в ночь с 29 на 30 декабря вступило в силу общенациональное перемирие в Сирии, гарантами которого выступили Россия и Турция. В ближайшее время представители сирийского правительства должны встретиться с оппозицией в Астане, чтобы договориться о назначении стран-гарантов подписанного соглашения.

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