Мадуро намерен подавлять беспорядки российским и китайским оружием

Кто окажется под прицелом? Преступники или протестующий против Мадуро народ страны?

Каракас, , 13:56 — REGNUM Николас Мадуро заявил, что Венесуэла намерена закупить российскую и китайскую военную технику и оружие в том числе для подавления беспорядков. Это оснащение поступит в распоряжение сил специального назначения. Президент Венесуэлы также отметил, что министр обороны страны в скором времени посетит Россию и Китай, чтобы подписать соглашения о поставках вооружения, комментирует Globo.

Стремление Николаса Мадуро решить свои политические проблемы за счет российского и китайского оружия выглядит, по меньшей мере, сомнительно. Напомним, что более 80 процентов населения Венесуэлы требуют от Мадуро ухода в отставку. Сам Мадуро не намерен уходить со своего поста. И отказывается объявить референдум об импичменте.

Венесуэльская оппозиция не намерена продолжать переговоры, начатые при посредничестве Ватикана, если Николас Мадуро не пойдет на уступки, сообщает Reuters. Кроме этого, лидеры оппозиции заявили о начале «нового этапа гражданского неповиновения».

Имеет ли смысл России снабжать Мадуро оружием в подобной ситуации?

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