СБУ внесла в черный список российского актера, сыгравшего роль ополченца

Яну Цапнику закрыт въезд на Украину сроком на пять лет

Киев, , 13:46 — REGNUM Служба безопасности Украины (СБУ) закрыла въезд на территорию страны актеру Яну Цапнику, который сыграл в фильме «Военный корреспондент» роль ополченца Донбасса. Об этом говорится в ответе СБУ на обращение председателя Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Юрия Артеменко.

СБУ проинформировала министерство культуры Украины о внесении Цапника в черный список лиц, создающих «угрозу национальной безопасности». Ему закрыт въезд на Украину сроком на пять лет.

Также служба безопасности вынесла предупреждение телеканалу «Интер»: им грозит наказание, если он, Цапник, примет участие в новогоднем эфире во время «Голубого огонька».