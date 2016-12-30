Гражданам России разрешили находиться в Киргизии без регистрации 30 дней

Бишкек, , 13:34 — REGNUM Президент Алмазбек Атамбаев одобрил ратификацию Соглашения о порядке пребывания граждан России в Киргизской Республике и граждан Киргизии в Российской Федерации. Об этом сегодня, 30 декабря, сообщила пресс-служба главы государства.

В рамках Единого экономического пространства, граждане этих стран получили паритетное право находиться на территории России и Киргизии без постановки на учет (регистрации) в течение 30 дней. Закон вступает в силу по истечении семи дней со дня официального опубликования — с 7 января 2017 года.

ИА REGNUM напоминает, что с 4 ноября 2016 года в Киргизии действует закон, в соответствии с которым иностранные граждане, прибывающие в республику, обязаны отметиться в органах Государственнойрегистрационной службы по месту фактического проживания, если срок их визита в страну превышает 5 рабочих дней. Исключение сделано для граждан 92 государств ближнего и дальнего зарубежья.

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