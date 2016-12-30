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В Ингушетии назначены вице-премьеры и два министра нового правительства

Политика
Глава республики продолжает формировать новый кабинет министров

Магас, 30 Декабря 2016, 13:33 — REGNUM  Ингушетия вступит в новый год с новым правительством. Глава республики Юнус-Бек Евкуров подписал указы о назначении ряда лиц на должность вице-премьеров и руководителей министерств и ведомств.

Как сообщили ИА REGNUM 30 декабря в пресс-службе главы региона, посты вице-премьеров заняли Урусхан Евлоев, работавший ранее начальником жилищной инспекции, и Заудин Доурбеков, который несколько лет работал заместителем начальника полиции МВД РФ по региону, а в последнее время исполнял обязанности секретаря Совета безопасности республики.

Министром строительства, архитектуры и ЖКХ стал Мустафа Буружев. Председателем Комитета промышленности, транспорта, связи и энергетики назначен Абдул-Азит Белхароев. Исполняющим обязанности начальника управления по организации деятельности мировых судей Ингушетии стал Багаудин Муцольгов, несколько лет возглавлявший администрацию Назрановского район.

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«Новые старые» лица: В правительстве Ингушетии сделаны первые назначения

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Ингушетии было отправлено в отставку 17 ноября. По мнению главы республики, многие из бывших членов кабинета министров «устали» и не справлялись со своими обязанностями. Новым премьер-министром Евкуров назначил Руслана Гагиева.

Как отметил Юнус-Бек Евкуров, начиная свою деятельность на новых постах назначенцам в первую очередь нужно изучить статистические данные и выяснить причины разночтений в ряде показателей деятельности ведомств.

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Отставки и назначения
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