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МИД РФ назвал «ложью» сообщения о закрытии школы в ответ на санкции

Политика
Ранее телеканал CNN со ссылкой на источник в Вашингтоне сообщил, что в ответ на санкции администрации президента США Барака Обамы против России, введенные 29 декабря, в Москве закрыта школа, в которой проходят обучение дети сотрудников дипломатических ведомств США, Великобритании и Канады

Москва, 30 Декабря 2016, 13:33 — REGNUM  Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла информацию телеканала CNN о том, что в Москве в ответ на высылку сотрудников дипмиссий закрыли англо-американскую школу. Об этом она написала в своем Facebook.

По ее словам, эти сообщения являются ложью. «Видимо, Белый дом совсем обезумел и начал придумывать санкции против своих же собственных детей», — написала Захарова.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источник в Вашингтоне сообщил, что в ответ на санкции администрации президента США Барака Обамы против России, введенные 29 декабря, в Москве закрыта школа, в которой проходят обучение дети сотрудников дипломатических ведомств США, Великобритании и Канады. Кроме этого, сотрудникам посольства США якобы было запрещено посещение дома отдыха в Серебряном Бору.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 декабря администрация Обамы ввела новые антироссийские санкции, которые коснулись некоторых российских компаний, ФСБ и ГРУ. Также власти США объявили персонами нон грата 35 российских дипломатов. Вашингтон связывает эти шаги с хакерскими атаками на американские политические институты, в которых действующая администрация обвиняет Россию.

В Кремле высказали недоумение, что о действиях такого разрушительного, деструктивного характера для двусторонних отношений принимает решение администрация Белого дома, которой уже вот-вот уходить. «Это, безусловно, выглядит как абсолютно непредсказуемое проявление агрессии», — отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Читайте развитие сюжета: МИД РФ — о закрытии американской школы в Москве: «Это ложь»

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