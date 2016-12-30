Россия не оставит без ответа антироссийские санкции США — МИД

МИД назвал ложью информацию о закрытии англо-американской школы в Москве в качестве ответной меры

Москва, , 13:23 — REGNUM Россия не оставит без ответа новые антироссийские санкции США, страна будет придерживаться в этом вопросе принципа взаимности, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Мы, конечно, не можем оставить подобные выходки без ответа, взаимность — это закон дипломатии и международных отношений», — сказал Лавров.

Глава внешнеполитического ведомства также назвал безосновательными обвинения США о том, что Россия якобы вмешалась в избирательную кампанию.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент США Барак Обама подписал указ о расширении санкций против России. В санкционный список попали шесть физических лиц и пять ведомств, в том числе ФСБ и ГРУ. По мнению властей США, российские хакеры оказали влияние на итоги выборов президента США. Кроме того, госдеп США объявил 35 российских дипломатов персонами нон грата.

Вместе с тем официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала ложью информацию о закрытии англо-американской школы в Москве в качестве ответной меры. «Американские официальные лица «анонимно пробрифинговали» свои СМИ о том, что в качестве ответной меры Россия закрыла американскую школу в Москве. Это ложь. Видимо, Белый дом совсем обезумел и начал придумывать санкции против своих же собственных детей», — написала Захарова в Facebook.

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