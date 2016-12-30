Пятница, 30 Декабря 2016 года
14:48:04 МСК

Россия не оставит без ответа антироссийские санкции США — МИД

Политика
МИД назвал ложью информацию о закрытии англо-американской школы в Москве в качестве ответной меры
Министерство иностранных дел
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Министерство иностранных дел

Москва, 30 Декабря 2016, 13:23 — REGNUM  Россия не оставит без ответа новые антироссийские санкции США, страна будет придерживаться в этом вопросе принципа взаимности, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Мы, конечно, не можем оставить подобные выходки без ответа, взаимность — это закон дипломатии и международных отношений», — сказал Лавров.

Глава внешнеполитического ведомства также назвал безосновательными обвинения США о том, что Россия якобы вмешалась в избирательную кампанию.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент США Барак Обама подписал указ о расширении санкций против России. В санкционный список попали шесть физических лиц и пять ведомств, в том числе ФСБ и ГРУ. По мнению властей США, российские хакеры оказали влияние на итоги выборов президента США. Кроме того, госдеп США объявил 35 российских дипломатов персонами нон грата.

Вместе с тем официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала ложью информацию о закрытии англо-американской школы в Москве в качестве ответной меры. «Американские официальные лица «анонимно пробрифинговали» свои СМИ о том, что в качестве ответной меры Россия закрыла американскую школу в Москве. Это ложь. Видимо, Белый дом совсем обезумел и начал придумывать санкции против своих же собственных детей», — написала Захарова в Facebook.

Читайте развитие сюжета: МИД РФ: «Выходки» Вашингтона нельзя оставлять без ответа

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Санкции ЕС и США против России и контрсанкции
Главное сегодня
NB!
30.12.16
Коррупционный скандал в Petroecuador. Заказное дело накануне выборов?
КитоЭквадор Выборы президента Эквадора-2017 Происшествия
NB!
30.12.16
Мадуро намерен подавлять беспорядки российским и китайским оружием
КаракасВенесуэла Импичмент президенту Венесуэлы Политика
NB!
30.12.16
Станислав ТарасовСтанет ли мир в Сирии устойчивым
МоскваРоссия Война в Сирии Политика
NB!
30.12.16
СБУ внесла в черный список российского актера, сыгравшего роль ополченца
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
30.12.16
МИД России определился с ответными мерами на санкции США
МоскваРоссия Санкции ЕС и США против России и контрсанкции Политика
NB!
30.12.16
Лайк дороже памяти: белгородские школьники устроили фотосессию на памятнике
Старый ОсколБелгородская областьРоссия Сохранение памяти о Великой Отечественной войне Общество
NB!
30.12.16
Власти Украины разрешили военным стрелять по самолетам-нарушителям
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
30.12.16
События года в Ярославской области: на первом месте — политика
ЯрославльРоссия Итоги 2016 года Общество
NB!
30.12.16
Госдеп: Дипломаты РФ покинут США до 1 января. И s novym godom!
ВашингтонСША Санкции ЕС и США против России и контрсанкции Политика
NB!
30.12.16
НАТО: Прямой угрозы альянсу со стороны России нет
БерлинГермания Обострение отношений России и НАТО Политика
NB!
30.12.16
Россия и Белоруссия: нельзя разбрасываться братством
Ростов-на-ДонуРоссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
30.12.16
Госдуме предложили ввести двухдневный запрет на торговлю фейерверками
МоскваРоссия Новый год Общество
NB!
30.12.16
Украина отказалась от крымского газа
СимферопольРоссия Воссоединение Крыма с Россией Политика
NB!
30.12.16
В действиях Минобрнауки обнаружены дискриминационные условия — ФАС
МоскваРоссия Борьба с монополизацией в экономике Экономика
NB!
30.12.16
«Обама не сумел красиво покинуть пост, чем обрушил свою репутацию»
МоскваРоссия Санкции ЕС и США против России и контрсанкции Политика
NB!
30.12.16
Активисты в Петербурге начали акции в защиту Пулковской обсерватории
Санкт-ПетербургРоссия Судьба архитектурного наследия Общество
NB!
30.12.16
«Наши дипломаты заигрались в «информационную войну»
ЯкутскРоссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
30.12.16
СМИ назвали «забавной» реакцию посольства РФ в Лондоне на решение Обамы
ВашингтонСША Санкции ЕС и США против России и контрсанкции Политика
NB!
30.12.16
Станислав СтремидловскийКатолическая церковь в Белоруссии видит сегодня себя «правящей»
МинскБелоруссия Католицизм Политика
NB!
30.12.16
Радио REGNUM: первый выпуск за 30 декабря
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
30.12.16
Крушение Boeing-737, голодовка шахтёров и победы «Ростова»: 2016-й на Дону
Ростов-на-ДонуРоссия Итоги 2016 года Общество
NB!
30.12.16
Максим Исаев«Россия не идеологический враг США, каким был Советский Союз»
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
ещё главное