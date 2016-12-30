Депутат заксобрания Севастополя из «команды Чалого» отказался от мандата

Севастополь, , 13:21 — REGNUM Игорь Соловьев отказался выполнять обязанности депутата законодательного собрания Севастополя. Его заявление о сложении депутатских полномочий зарегистрировано в аппарате заксобрания и избирательной комиссии города, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Я больше не смогу полноценно выполнять обязанности депутата, а лишь бы числиться — нельзя, поэтому честнее будет сложить полномочия», — цитирует его слова интернет издание «Форпост».

Соловьев в 2014 году выиграл предвыборную гонку с результатом 59,28% в мажоритарном округе № 3 (Гагаринский район) у Дмитрия Белика, ныне депутата Госдумы. В округе проживают 37 тыс. 206 избирателей. Теперь здесь назначат довыборы в заксобрание.

По словам спикера заксобрания Екатерины Алтабаевой, на организацию и проведение выборов нового депутата потребуется около 2,5 миллиона рублей. Состоятся довыборы в сентябре — в единый день голосования, вместе с выборами губернатора Севастополя.

Как сообщало ИА REGNUM, Соловьев отказался от членства в партии «Единая Россия» и входил в число семи депутатов, покинувших в апреле 2016 года политсовет севастопольского отделения партии.

С уходом депутата нарушено большинство так называемой «команды Чалого», насчитывающей 13 человек.

Всего в составе ЗС Севастополя 24 депутата, девять из которых работают на платной основе.

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