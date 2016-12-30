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Французские правые: Обама пытается создать конфликт с Россией

Политика
Они также ждут с нетерпением прихода Трампа
Барак Обама
Иван Шилов © ИА REGNUM
Барак Обама

Париж, 30 Декабря 2016, 13:17 — REGNUM  

Вице-президент правой партии Франции «Национальный фронт», возглавляемой Марин Ле Пен, Флориан Филиппо негативно отреагировал 30 декабря на решение администрации Барака Обамы ввести санкции против России, сообщает Europe1.

«Пришло время Обаме уходить, а также уходить его администрации, потому что видно, что она пытается устроить конфликт с Россией», — отметил Филиппо в интервью France 2. «Скорее бы уже пришел Дональд Трамп, что будет означать период примирения».

»Обама проводит политику выжженной земли, чтобы оставить своему преемнику наиболее сложную ситуацию, это неразумно», — добавил он.

Напомним, 29 декабря президент Барак Обама подписал указ о введении санкций против ряда физических и юридических лиц России, которые причастны, по мнению Белого дома, к кибератакам на избирательную систему США.

Кроме этого, Вашингтон объявил персонами нон грата 35 сотрудников российского внешнеполитического ведомства, работающих в США, предписав им в течение 72 часов покинуть страну.

Читайте ранее в этом сюжете: Американцы обругали Обаму в соцсетях за санкции против России

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