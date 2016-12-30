Под обстрелами ВСУ за год погибли более 300 жителей ДНР — Басурин

Пострадали 406 человек, из которых 16 — дети

Донецк, , 13:16 — REGNUM За этот год в ДНР погибли от обстрелов со стороны украинской армии более трёхсот человек. Такие данные привёл заместитель командующего оперативным командованием республики Эдуард Басурин, сообщает RT.

Число погибших по вине ВСУ жителей ДНР — 314, причём трое из них — дети. 406 человек получили ранения, из них — 16 детей.

Барусин заявил, что ВСУ за год более 143 тысяч раз нарушили режим прекращения огня на линии соприкосновения с силами ДНР, сообщает Донецкое агентство новостей.

«Общая масса выпущенных по территории Республики боеприпасов составила две тысячи тонн», — отметил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 декабря уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова заявила, что в незаконных украинских тюрьмах могут находиться около ста военнопленных донбассцев.

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