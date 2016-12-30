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Американцы обругали Обаму в соцсетях за санкции против России

Политика
Пользователи задаются вопросом, почему Обама желает войны?

Вашингтон, 30 Декабря 2016, 13:14 — REGNUM  В США пользователи социальной сети Twitter негативно отреагировали на введение новых антироссийских санкций покидающим пост президента Бараком Обамой. Высказывания американских граждан приводит 30 декабря RT.

Так, по предположениям пользователей, новые ограничения, которые Обама ввел за три недели до того, как покинуть Белый дом, обусловлены желанием усложнить жизнь Дональду Трампу, задетой гордостью либо просто капризом. Есть и те, кто поддерживает Обаму, однако все озадачены происходящим, отмечает издание.

В частности, пользователи задаются вопросом, почему Обама желает войны? Происходящее они также сравнивают с открытым ящиком Пандоры. Журналист и ведущий телеканала Fox Лу Доббс называет высылку из США 35 российских дипломатов признаком «безумного ухода Обамы».

Также Доббс опубликовал на своей странице опрос: «Сделал ли какой-либо другой американский президент больше, чем Барак Обама, чтобы подстегнуть наших врагов?» В опросе поучаствовали 7 тыс. человек, 94% из них назвали Обаму самым воинственным из всех американских лидеров.

«Надеюсь Путин не заглотит это наживку. Барак Обама и правозащитники сильно постарались, чтобы сделать Россию горячей точкой, теперь санкции за три недели до ухода из Белого дома», — написал NeuroEd, имея в виду конфликт на Украине.

«Я бы хотел знать, что поддерживает рейтинги Обамы на таком высоком уровне. Он останется в истории как самый плохой президент», — написал под опросом пользователь KSH.

Читайте развитие сюжета: Французские правые: Обама пытается создать конфликт с Россией

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