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«Подобная возня просто унизительна для США»

Политика
Действия властей США равносильны признанию в собственной слабости, считают в Совфеде

Москва, 30 Декабря 2016, 13:14 — REGNUM  Антироссийские санкции и выдворение российских дипломатов в Совфеде назвали унизительной для США возней, передает корреспондент ИА REGNUM 30 декабря.

«Считаю, что подобная возня просто унизительна для США. Она равносильна признанию в собственной слабости, и вновь избранный президент это понимает лучше, чем кто-либо другой», — сказал член Совфеда Франц Клинцевич.

По словам сенатора, «существует очень большая вероятность, что Дональд Трамп после инаугурации отменит последние антироссийские санкции, введенные уходящей американской администрацией».

«Оставить их — значит, по сути дела согласиться с тем, что Россия путем хакерских атак могла повлиять на выборы президента США. Для Дональда Трампа это совершенно неприемлемо. Тем более что такого рода утверждения абсолютно не соответствуют действительности», — говорит парламентарий.

Президент США Барак Обама подписал указ о расширении санкций против России после хакерских атак, в которых Белый дом обвинил Москву. В санкционный список попали шесть физических лиц и пять ведомств, в том числе ФСБ и ГРУ.

Кроме того, госдеп США объявил 35 российских дипломатов персонами нон грата. Согласно заявлению ведомства, они действовали «не в соответствии с их дипломатическим или консульским статусом». Меры были приняты в качестве ответа на «вмешательство России в выборы в США», а также за «систематические преследования» американских дипломатов за рубежом.

Вместе с тем в ответ на решение властей США выслать 35 российских дипломатов из Вашингтона и Сан-Франциско в Twitter посольства РФ в Великобритании появилась картинка с хромой уткой. Ряд зарубежных СМИ оценил юмор представительства России в Великобритании. «Россия высмеяла статус «хромой утки» Обамы после новых санкций», — пишет The Washington Times. «Российское посольство только что ответило на санкции США мемом. Всерьез», — комментирует портал Mashable. Аналогичным образом на шутку отреагировали Independent и Business Insider.

Читайте ранее в этом сюжете: RIP как ответ на санкции: Медведев прощается с администрацией Обамы

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