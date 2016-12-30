Кандидатом на пост премьера Румынии стал социал-демократ
Бухарест, 30 Декабря 2016, 13:10 — REGNUM Кандидатом на пост премьер-министра Румынии назначен социал-демократ Сорин Гриндяну. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в президентуре Румынии, указ о назначении Гриндяну 30 декабря подписал президент страны Клаус Йоханнис.
Ранее президент отклонил предложенную левоцентристской парламентской коалицией кандидатуру госсекретаря министерства регионального развития и госуправления Севил Шайдех. После этого коалиция социал-демократов и Альянса либералов и демократов выдвинула на эту должность экс-министра коммуникаций Гриндяну.
После подписания указа президента кандидатура Гриндяну будет рассмотрена парламентом, где большинство контролируют социал-демократы и их партнеры по коалиции.
Как сообщало ИА REGNUM на состоявшихся 11 декабря в Румынии парламентских выборах уверенную победу одержали социал-демократы, получившие право сформировать правительство.
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