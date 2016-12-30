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Maniа grandiosa: Россия не достойна общения с Эстонией напрямую

Политика
Новый президент Эстонии также не собирается приглашать президента России на столетие республики

Таллин, 30 Декабря 2016, 13:10 — REGNUM  

Эстония не будет общаться с Россией по важным международным вопросам напрямую, чтобы доказать единство Евросоюза в отношении к этой стране, «не выполняющей своих международных обязательств». Об этом сегодня, 30 декабря, сообщила эстонское общественно-правовая телерадиовещательная корпорация ERR со ссылкой на президента Эстонии Керсти Кальюлайд.

Отвечая на вопрос, как президент планирует улучшать отношения с Россией, Кальюлайд ответила: «Я могу общаться с партнерами в Европе, чтобы мы были на одной волне. В ситуации, когда Россия не выполняет ни своих международных обязательств, ни минских соглашений, а также буйствует в Сирии, самое важное, чтобы наша система ценностей была единой в своем послании». В ухудшении отношений Евросоюза и Запада с Россией Кальюлайд винит исключительно восточную соседку: «Мы должны сказать Москве, что изменения начинаются с Москвы, а не откуда-то еще».

По мнению эстонского президента, Россия заинтересована в расколе Евросоюза: «Каждый раз, когда кто-то из европейских лидеров произносит что-то раскалывающее, тут же начинают углублять и расширять эту трещину. Это называется стратегической коммуникацией. И это надо понимать».

На вопрос, могла бы Кальюлайд пригласить на празднование 100-летней годовщины Эстонской Республики Владимира Путина, президент ответила: «Я не знаю, какой к тому времени будет внешняя политика России. Сейчас мы видим, что Россия — это государство, которое готово решать разногласия с помощью оружия, менять границы стран. Президента такой России я бы не пригласила на юбилей».

Ранее Кальюлайд в интервью эстонским СМИ высказалась за усиление режима антироссийский санкций «из-за действий России в Сирии» и за увеличение присутствия в Эстонии подразделений американский войск на постоянной основе и войск партнеров Эстонии по НАТО. Выступая в Нарве на границе с Россией перед местными пограничниками, она назвала Россию «агрессивным государством», обещала дальнейшую поддержку нынешней Украине, в том числе в военном обучении, заявила, что поедет в Россиию только «после разрешения партнеров по НАТО». Кальюлайд — за рост военных расходов страны.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 3 октября 2016 года впервые в истории Эстонии президентом страны по итогам голосования в парламенте (81 голос) была избрана женщина — еврочиновница и бывшая член националистической партии Isamaa 46-летняя Керсти Кальюлайд. До поста президента Кальюлайд работала в руководящих структурах Евросоюза после вступления Эстонии в НАТО и Евросоюз — являлась представителем Эстонии в Европейской счетной палате. Мать четверых детей и уже бабушка. Муж работает в секретном подразделении внешней разведки Эстонии.

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