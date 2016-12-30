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В Чечне избран уполномоченный по правам человека

Политика
Парламентарии вновь проголосовали за Нурди Нухажиева

Грозный, 30 Декабря 2016, 13:04 — REGNUM   В Чечне назначен уполномоченный по правам человека. На этот пост на новый срок переизбран Нурди Нухажиев. Депутаты парламента республики проголосовали за его кандидатуру единогласно, сообщили ИА REGNUM 30 декабря в пресс-службе главы и правительства региона.

После процедуры голосования Нухажиев принес присягу на чеченском и русском языках, поблагодарил главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова за оказанное доверие и пообещал, что он и дальше будет работать на благо жителей Чечни и России в целом.

В числе первоочередных задач, которыми ему предстоит заниматься, Нухажиев назвал проекты по программе правового просвещения граждан, а также отслеживание ситуации с обеспечением прав осужденных, прав на свободное передвижение чеченских жителей за пределами республики.

Как сообщало ИА REGNUM, срок пребывания Нурди Нухажиева на посту уполномоченного по правам человека закончился в текущем году. Глава региона Рамзан Кадыров представил его кандидатуру для рассмотрения на новый срок, согласовав ее с федеральным омбудсменом Татьяной Москальковой.

Впервые на эту должность Нухажиев был избран в феврале 2006 года. Ранее он занимал пост начальника управления президента ЧР по обеспечению конституционных прав граждан РФ, проживающих на территории Чеченской Республики.

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