RIP как ответ на санкции: Медведев прощается с администрацией Обамы

Москва, , 13:03 — REGNUM Глава правительства РФ Дмитрий Медведев сожалеет, что администрация президента США Барака Обамы заканчивает свой срок «антироссийской агонией».

«Печально, что администрация Обамы, которая начинала свою жизнь с восстановления сотрудничества, заканчивает ее антироссийской агонией», — написал он в Twitter.

Медведев сопроводил свой пост аббревиатурой RIP, которую наносят на надгробия (rest in peace, «покойся с миром»), адресованной уходящей администрации президента Обамы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, администрация Обамы ввела новые антироссийские санкции, которые коснулись некоторых российских компаний, ФСБ и ГРУ. Также власти США объявили персонами нон грата 35 российских дипломатов. Вашингтон связывает эти шаги с хакерскими атаками на американские политические институты, в которых действующая администрация обвиняет Россию.

В Кремле высказали недоумение, что о действиях такого разрушительного, деструктивного характера для двусторонних отношений принимает решение администрация Белого дома, которой уже вот-вот уходить. «Это, безусловно, выглядит как абсолютно непредсказуемое проявление агрессии», — отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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