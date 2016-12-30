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Глава МИД Австрии: Антироссийские санкции нужно ослаблять шаг за шагом

Политика
«Нам нужно снова построить доверие в Европе»
Опять санкции
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Опять санкции

Вена, 30 Декабря 2016, 12:57 — REGNUM  Министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц заявил, что Вена воспользуется своим председательством в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) для ослабления антироссийских санкций. Нужно работать над укреплением доверия в Европе, переходить от системы наказаний к системе стимулирования. Об этом Курц сообщил в интервью Der Spiegel.

Комментируя намерение повлиять на санкции, введённые в отношении России, Курц отметил, что их нужно ослаблять — «шаг за шагом». «Нам нужно снова построить доверие в Европе или уйти в вопросе санкций от системы наказания к системе стимулирования», — сказал он.

Напомним, 29 декабря действующий президент США Барак Обама ввёл новые санкции в отношении российских юридических и физических лиц. В качестве обоснования указывается их причастность к хакерским атакам на американскую избирательную систему. Было заявлено, что США должны покинуть 35 сотрудников посольства России в Вашингтоне и консульства в Сан-Франциско.

После этого глава государства заявил, что избранный президент США Дональд Трамп сможет отменить действие новых санкций, но по его мнению, это было бы «нерационально».

Помощник Трампа Келлиэнн Конуэй заявила: «Даже те, кто симпатизируют президенту Обаме в большинстве вопросов, отмечают, что он сделал это сегодня, в частности чтобы загнать в угол избранного президента Трампа».

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