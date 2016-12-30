Путин и Назарбаев обсудили подготовку к встрече в Астане по Сирии

Москва, , 12:52 — REGNUM Президент России Владимир Путин обсудил в телефонном разговоре с казахским коллегой Нурсултаном Назарбаевым вопросы подготовки к проведению в Астане переговоров по урегулированию ситуации в Сирии. Об этом 30 декабря сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что помимо запланированного мероприятия в Астане стороны коснулись итогов саммитов Евразийского экономического союза и Организации Договора о коллективной безопасности, которые состоялись в Санкт-Петербурге.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 29 декабря, Владимир Путин беседовал по телефону с главой Сирии Башаром Асадом. Сирийский лидер вновь подтвердил готовность к соблюдению договоренностей о прекращении огня и переходе к политическому процессу, которые были достигнуты благодаря усилиям России и Турции.