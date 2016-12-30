Представитель МИД РФ Мария Захарова одобрила позицию посла РФ в Белоруссии, вместо того, чтобы разобраться в ситуации и событиях, считает общественник из Якутии

Якутск, , 13:24 — REGNUM Юрист и руководитель Общественной организации «Якутия — Наше Мнение» со специальным консультативным статусом при экономическом и социальном совете ООН Степан Петров поддержал обращение ИА REGNUM в суд с иском к представителю МИД РФ Марии Захаровой о защите чести и достоинства, нанесении вреда деловой репутации агентства.

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«Любой человек должен отвечать за свои слова, тем более обличённый властными полномочиями», — также сказал он, акцентировав внимание на том, что в Белоруссии остаётся крайне высоким уровень нарушений прав человека.

Напомним, комментируя задержание в Белоруссии журналистов информагентства, Захарова сказала: «Наш посол в Белоруссии дал развернутый комментарий по поводу истории с задержанием белорусских граждан Юрия Павловца, Дмитрия Алимкина и Сергея Шиптенко. Они действительно сотрудничали и работали с российскими изданиями, в частности с агентством ИА REGNUM. Поэтому посол высказал нашу российскую точку зрения на этот вопрос. Я хотела бы сказать, что мы разделяем то, что было сказано послом. Употребление таких слов, как «недонарод» или «недогосударство», в отношении Белоруссии и белорусов — конечно, недопустимо». ИА REGNUM таких слов в отношении Белоруссии и белорусов не употребляло, а потому считает, что Мария Захарова, пользуясь служебным положением, совершила акт сознательной диффамации, распространила очевидную и преднамеренную ложь.

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«Безосновательные высказывания могут оскорбить и унизить человека. Если это произнесено чиновником, то это может повлечь за собой гораздо худшие последствия», — пояснил Степан Петров. Он заявил, что резко осуждает высказывание Марии Захаровой в адрес ИА REGNUM.

«Оценка, высказанная представителями федеральных государственных и правоохранительных органов, может санкционировать те или иные действия. В данном случае Захарова одобрила позицию посла РФ в Белоруссии, поддержавшего задержание авторов агентства», — отметил общественник.

Он напомнил, что летом 2015 года Совет по правам человека ООН выступил с резкой критикой Белоруссии за нарушение прав человека. «В независимом докладе о состоянии прав человека в Белоруссии приведены факты грубейших нарушений прав человека, по уровню изощренности и жестокости которых с нею не может конкурировать ни одна европейская страна. Например, продолжают выноситься и исполняться смертные приговоры. Уровень тоталитарной диктатуры и волюнтаризма сопоставим с положением самых неблагоприятных стран Африки и Ближнего Востока. В частности, в стране происходят насильственные исчезновения политических оппонентов власти, пытки и жестокое обращение с людьми, нарушается свобода собраний и слова, отсутствует справедливое правосудие», — высказал мнение Степан Петров.

По его словам, в условиях тотального политически мотивированного преследования инакомыслящих растёт количество политических заключенных.

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Юрист также считает, что в связи со сложившейся ситуацией необходима консолидация усилий международных правозащитных организаций по защите журналистов. «Нужно принятие безотлагательных мер, так как именно в праздничные дни на фоне снижения гражданской активности возможна организация тотального прессинга задержанных. Необходимо проинформировать мировое сообщество и призвать дееспособные субъекты международного права оказать давление на власти Белоруссии с целью объективного рассмотрения ситуации», — отметил Степан Петров.

Руководитель Организации со Специальным консультативным статусом при Экономическом и Социальном Совете ООН также заявил, что уже сталкивался с ситуацией, когда отдельные действия некоторых представителей МИД РФ могут носит незаконный и провокационный характер. По его словам, пример волюнтаризма МИДа произошел в 2012 году, когда после получения организацией «Якутия — Наше мнение» специального консультативного статуса ООН ведомство направило письмо с угрозой лишить консультативного статуса его организацию в связи с проведением «политических мотивированных акций» якобы в нарушении резолюции ООН 1996/31.

«Данная «нота протеста» была получена через неделю после получения статуса консультанта. В течение осени и зимы периодически были звонки из Москвы от руководителей подразделений МИДа России с угрозами и обвинениями в адрес нашей организации. К «политически мотивированным акциям» была отнесена одна из целей деятельности на международном уровне — «Прямая постановка проблемных вопросов Республики Саха (Якутия) и Российской Федерации, их анализ и разработка решений на международном уровне». Согласно позиции дипломатического ведомства прямая постановка проблемных вопросов регионов России в ООН неприемлема и запрещена. МИД РФ уведомил, что мои действия могут классифицированы как экстремизм и сепаратизм», — рассказал также Степан Петров. По его словам, летом 2013 года во время официального визита организации в Женевскую Штаб-квартиру ООН в ходе консультаций представители ООН признали доводы российских дипломатов необоснованными и предвзятыми.

«Таким образом, можно сделать вывод о том, что действия представителей МИД в некоторых случаях носят незаконный и провокационный характер», — подытожил Степан Петров.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале декабря белорусскими властями были задержаны три журналиста информагентства — Юрий Павловец, Дмитрий Алимкин и Сергей Шиптенко. Им предъявлены обвинения в разжигании межнациональной розни, а именно — в попытках «вбить клин» между народами России и Белоруссии.

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