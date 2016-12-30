Власти Украины разрешили военным стрелять по самолетам-нарушителям

Это сделано «для адаптации базовых законодательных документов по вопросам обороны к современным реалиям и вызовам в условиях гибридной войны с Российской Федерацией»

Киев, , 12:33 — REGNUM Правительство Украины одобрило уничтожение военными воздушных судов, нарушающих границы государства и применивших оружие или десантировавших технику и личный состав. Об этом сообщает пресс-служба украинского кабинета министров.

В постановлении правительства №1012 от 28 декабря 2016 года говорится, что решение «уточняет возложенные на Вооружённые силы Украины задачи по обеспечению неприкосновенности воздушного пространства Украины».

«Для адаптации базовых законодательных документов по вопросам обороны к современным реалиям и вызовам в условиях гибридной войны с Российской Федерацией правительство внесло изменения в постановление кабинета министров Украины от 26 мая 2005 №377», — говорится в документе правительства. Военным разрешено «открывать огонь на поражение» по воздушным судам «после предупредительного огня». Также украинские военные могут отрывать предупредительный огонь «для прекращения противоправных действий воздушных судов, если они используются с целью осуществления террористического акта в воздушном пространстве, в том числе в районе проведения антитеррористической операции».