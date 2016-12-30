Госдеп: Дипломаты РФ покинут США до 1 января. И s novym godom!
Вашингтон, 30 Декабря 2016, 12:16 — REGNUM Представитель госдепартамента США на брифинге поздравил журналистов, говорящих на русском языке, по-русски. Сделал он это после того, как заявил о необходимости покинуть страну в 72 часа российским дипломатам.
Чиновник отметил, что граждан РФ, которые работают в дипсиссиях России в Вашингтоне и Сан-Франциско, не должно быть в США к полудню 1 января.
«И всех, кто среди вас говорит на русском языке, я поздравляю s novym godom (эти слова были сказаны по-русски — ИА REGNUM )», — сказал представитель Госдепа США.
Администрация Барака Обамы ввела новые санкции против России, под которые попали сотрудники ФСБ и ГРУ России. Кроме того, американские власти распорядились выслать из страны 35 сотрудников посольства России в Вашингтоне и консульства в Сан-Франциско. Москва заявила о том, что ответит на этот шаг зеркальными мерами.
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